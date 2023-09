Autogiro della provincia di Ragusa: 36 equipaggi in arrivo dalla Sicilia e da Malta

Tutto pronto per la 26esima edizione dell’Autogiro della provincia di Ragusa, l’evento automobilistico che appassiona tantissime persone provenienti da ogni parte della Sicilia. Con 36 equipaggi provenienti da Sicilia e persino da Malta, questa competizione è un’occasione eccezionale per gli appassionati di auto d’epoca. In particolare, la partecipazione della polizia di Stato con la Pantera blindata, un’Alfa 1900 Super del 1954 proveniente dal museo della polizia di Roma, aggiunge un tocco di fascino e storia all’evento.

Il presidente del Veteran Car Club Ibleo, Antonino Provenzale, è entusiasta della manifestazione e ha sottolineato l’importanza dell’itinerario scelto per questa edizione, che attraverserà luoghi interessanti della provincia di Ragusa. Le prove di abilità offriranno un’opportunità per i piloti di dimostrare le proprie capacità di guida e mettere in mostra le caratteristiche tecniche delle loro auto d’epoca.