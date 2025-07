Auto spinta in spiaggia e imbrattata con vernice spray: bravata notturna a Marina di Ragusa

Un episodio surreale e pericoloso si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì a Marina di Ragusa, in piazza Dogana, proprio all’inizio della spiaggia. Un gruppo di una decina di giovani è stato ripreso in un video mentre spingeva un’automobile su per la salita sabbiosa, tra urla, risate e totale incoscienza del pericolo.

Nel filmato, circolato nelle ultime ore e segnalato da un cittadino alla consigliera comunale Rossana Caruso, si vedono chiaramente alcuni ragazzi impegnati a spingere il veicolo mentre uno di loro è al volante e altri filmano la scena divertiti. Una “bravata” apparentemente goliardica ma con potenziali conseguenze gravissime: l’auto, priva di aderenza sulla sabbia, avrebbe potuto facilmente slittare e travolgere chi si trovava davanti o dietro.

A rendere ancora più grave l’episodio, il fatto che l’automobile sia stata interamente imbrattata con vernice spray, un gesto che configura un vero e proprio atto vandalico. Il tutto è avvenuto in una delle aree più frequentate del litorale, a pochi metri da locali, attività commerciali e abitazioni.

Il video è stato prontamente segnalato alle forze dell’ordine, che avrebbero già avviato accertamenti per identificare i responsabili. Resta da chiarire se si sia trattato di una vettura privata o abbandonata, e se il gesto abbia anche implicazioni legali in merito alla violazione di norme sulla sicurezza e sul decoro urbano.

