Auto sfonda vetrina in via Modica Sorda: paura a Modica, ferito un anziano

Momenti di forte apprensione questa mattina a Modica, dove un’auto è finita contro la vetrina di un esercizio commerciale in via Modica Sorda, provocando ingenti danni alla struttura.

L’incidente si è verificato intorno alle 8. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti, una Volvo guidata da un anziano modicano avrebbe perso il controllo dopo aver urtato — o nel tentativo di evitare — un mezzo della nettezza urbana.

L’impatto è stato molto violento: la vettura ha sfondato la vetrina del negozio e parte della muratura, lasciando sull’asfalto detriti, vetri e mattoni forati. La scena ha immediatamente attirato l’attenzione dei residenti della zona.

Il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito all’ospedale Ospedale Maggiore-Baglieri per accertamenti. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, mentre la Polizia Municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

La circolazione nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione del veicolo e le verifiche tecniche sui danni strutturali al locale commerciale.

Le indagini restano in corso per chiarire le cause della perdita di controllo dell’auto.

Foto tratta dal servizio di Video Regione

© Riproduzione riservata