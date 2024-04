Auto rubate a Palermo e Catania ritrovate in provincia di Ragusa. Denunciato modicano

Due auto rubate a Palermo e Catania sono state ritrovate dalla polizia di Ragusa. Durante i controlli nelle officine meccaniche della città, è stato rinvenuto un Porsche Cayenne in manutenzione. L’auto di lusso risultava rubata a Palermo nel 2021, ma il titolare dell’officina è risultato estraneo ai fatti. Si è scoperto che l’auto era stata portata in officina da un uomo di Modica, il quale aveva richiesto alcuni lavori già quasi completati.



Successivamente, gli agenti hanno intercettato l’uomo a bordo di una Fiat 500 modello Abarth. Anche questa vettura è stata sottoposta a controllo e si è scoperto che era stata rubata a Catania nel 2019. Inoltre, i numeri del telaio della Fiat 500 erano stati contraffatti, sostituendo quelli originali con quelli di un’altra auto ancora in circolazione e intestata a un parente del conducente.

LA DENUNCIA



Entrambe le auto sono state sequestrate e affidate a una ditta specializzata, mentre l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa per i reati di ricettazione e riciclaggio.

Attualmente, sono in corso ulteriori accertamenti per risalire agli autori dei furti e per verificare se le autovetture sequestrate facciano parte di un più ampio meccanismo finalizzato a dare una seconda vita a veicoli rubati, immessi successivamente sul mercato illecito a prezzi scontati, allettando così una vasta gamma di acquirenti.

