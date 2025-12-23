Auto in sosta investita da una in transito: due feriti a Scicli

Due feriti, non gravi, trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. L’incidente ieri sera in contrada Boscorotondo, nelle campagne fra Scicli e Cava d’Aliga. Ad entrare in collisione due Citroen i cui conducenti sono rimasti entrambi feriti. Una delle due auto avrebbe investito quella che era ferma a bordo della strada per un guasto meccanico. Due le ambulanze intervenute sul posto per soccorre i feriti che non hanno riportati gravi traumi. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Locale di Scicli che oltre a definire la dinamica hanno proceduto anche a garantire la viabilità nella zona, allarmata per il via vai di sirene che hanno creato non poco allarme nella zona.





© Riproduzione riservata