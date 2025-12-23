La gestione del personale psicologico nelle Aziende Sanitarie Provinciali di Ragusa e della Sicilia è al centro di un acceso dibattito dopo la pubblicazione del primo report dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, presentato all’Assessorato regionale alla Salute. Il documento ricostruisce le procedure di reclutamento dei dirigenti psicologi negli ultimi quindici anni, rivelando un quadro […]
Auto in sosta investita da una in transito: due feriti a Scicli
23 Dic 2025 12:00
Due feriti, non gravi, trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. L’incidente ieri sera in contrada Boscorotondo, nelle campagne fra Scicli e Cava d’Aliga. Ad entrare in collisione due Citroen i cui conducenti sono rimasti entrambi feriti. Una delle due auto avrebbe investito quella che era ferma a bordo della strada per un guasto meccanico. Due le ambulanze intervenute sul posto per soccorre i feriti che non hanno riportati gravi traumi. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Locale di Scicli che oltre a definire la dinamica hanno proceduto anche a garantire la viabilità nella zona, allarmata per il via vai di sirene che hanno creato non poco allarme nella zona.
© Riproduzione riservata