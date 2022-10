Auto finisce in mare fra Cava d’Aliga e Donnalucata. Salva la persona alla guida

Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento e non chiarite, è finita ieri sera intorno alle 22.30 in mare, precisamente al lido Spinasanta, fra Cava D’Aliga e Donnalucata. Sono stati i residenti della zona a notare una fiat Panda, con alla guida una donna, che è finita in acqua.

La donna è stata tirata fuori dall’automobile e soccorsa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tirato fuori dal mare l’auto, rimasta impantanata nel fondale. L’intervento è finito all’una di notte.

Non è chiaro se si è trattato di un gesto volontario, di una tragica fatalità, o di un incidente.

Foto: Franco Assenza