Auto distrutta dalle fiamme in pieno centro storico a Modica

Un’auto è stata trovata stamattina completamente distrutta dalle fiamme nel pieno centro storico. E’ tutt’ora parcheggiata lungo il Corso Garibaldi. Considerato che l’autovettura non era in marcia ma regolarmente parcheggiata, è molto probabile che l’incendio sia di natura dolosa e non imputabile al malfunzionamento del motore o dell’impianto elettrico. Indagini sono in corso per comprendere cosa sia esattamente accaduto e risalire al proprietario che pare dalle prime indicazioni che sei il figlio del proprietario di un bar a Modica bassa.