Auto contro moto a Maganuco: centauro ferito

Incidente stradale all’altezza dello svincolo di Maganuco a Marina di Modica. Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, si sono scontrate una autovettura con targa polacca e una moto.

Il conducente della moto è stato trasferito all’ospedale Nino Baglieri. Le sue condizioni non sarebbero gravi, è in codice giallo. Sul posto i Carabinieri Stazione Marina di Modica e Radiomobile oltre al personale di soccorso.