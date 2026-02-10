Auto contro furgone sulla Vittoria – Pedalino. Quattro feriti, grave una donna di 73 anni

È di quattro feriti il bilancio di un incidente che si è verificato nella tarda mattina di oggi lungo la strada provinciale 68 che da Vittoria conduce in direzione di Pedalino.

In contrada Salmè si sono scontati un furgone Iveco e una vettura. Tutti gli occupanti dei mezzi sono rimasti feriti. La donna che si trovava sul sedile passeggero della vettura ha riportato le più gravi conseguenze. È stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova ricoverata nel Trauma Center. La donna, che ha 73 anni, è arrivata in codice rosso, ma le sue condizioni appaiono per fortuna meno gravi. La prognosi resta riservata.

Gli altri feriti sono stati ricoverati all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Hanno ripotato varie ferite e traumi. L’incidente si è verificato in contrada Salmè, all’altezza dell’intersezione per Acate. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Vittoria.

© Riproduzione riservata