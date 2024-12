Auguri di Natale per i pensionati della Polizia di Stato di Ragusa

Un evento datato nel tempo. I pensionati della Polizia di Stato della provincia di Ragusa, da anni facenti parte dell’associazione aderente alla ANPS nazionale, si sono riuniti in un noto locale della provincia iblea per lo scambio di auguri di Natale e per il nuovo Anno.

Un appuntamento puntuale nel tempo cui sono particolarmente legati i poliziotti che hanno fatto la storia in provincia con il loro apporto lavorativo e di fedeltà alla Repubblica italiana, interpretando in pieno i doveri di buon poliziotto. Clima di grande fraternità, gioia e condivisione fra le famiglie dei poliziotti per una festa di Natale che non manca di richiamare tutti a quello che, nell’agenda dei poliziotti pensionati, rimane un appuntamento annuale che porta a ritrovarsi allegramente nell’incontro fraterno cui sono fortemente legati da tempo.

