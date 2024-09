– attualità La Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo, Patrono del Corpo, presso la Cattedrale di San Giovanni Battista

Si è tenuta oggi alle 10.30, presso la Cattedrale di San Giovanni Battista, la celebrazione in onore di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. La cerimonia religiosa, presieduta da S.E. Mons. Giuseppe La Placa e concelebrata dal Cappellano della Polizia di Stato don Giuseppe Ramondazzo, è stata un importante momento di raccoglimento e vicinanza istituzionale.

La ricorrenza ha visto la partecipazione delle principali autorità della provincia di Ragusa, tra cui i rappresentanti della Prefettura, del Tribunale e della Procura della Repubblica, il Senatore Salvatore Sallemi, il Sindaco di Ragusa, il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale e dei Comuni della provincia, i Comandanti Provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto, insieme ai dirigenti e funzionari della Polizia di Stato e ad altre forze dell’ordine. Presenti anche le Associazioni d’Arma, i rappresentanti sindacali e il personale in servizio e in quiescenza con le proprie famiglie.

Il Questore della provincia di Ragusa, Dr. Vincenzo Trombadore, ha sottolineato il valore simbolico di celebrare la ricorrenza nella Cattedrale di San Giovanni Battista, “un punto di riferimento culturale ed affettivo per tutti i cittadini della provincia”. La scelta di questo luogo, con il suo alto valore religioso e storico, ha rafforzato il legame tra la Polizia di Stato e la comunità ragusana.

Durante l’omelia, Mons. La Placa ha ringraziato la Polizia di Stato per la sua “meravigliosa vocazione”, evidenziando il quotidiano impegno profuso dagli agenti per la tutela del bene comune e la sicurezza della convivenza civile. Parole di apprezzamento sono state rivolte a tutti gli operatori del Corpo, il cui lavoro, ha sottolineato il Questore Trombadore, è improntato ai valori di “legalità, giustizia ed umana fraternità”. Il Questore ha poi voluto esprimere un particolare ringraziamento alle famiglie degli agenti, “che ogni giorno condividono e supportano i sacrifici dei loro congiunti”, estendendo la gratitudine a tutte le Forze di Polizia che operano nel territorio.

La celebrazione di San Michele Arcangelo rappresenta un momento di condivisione e di riflessione, durante il quale la Polizia di Stato riafferma il proprio impegno al servizio della collettività, animata dallo spirito di giustizia e protezione che caratterizza il Santo Patrono.



© Riproduzione riservata