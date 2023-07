Attivato a Marina di Ragusa e a Punta Braccetto il Servizio di Vigilanza e Salvataggio in mare

Il Servizio comunale di Vigilanza e Salvataggio in mare coordinato dalla Protezione Civile del Comune di Ragusa è stato avviato sabato 1 luglio. Questo servizio è stato istituito in conformità alla Legge regionale n. 17 del 1998 e ha lo scopo di fornire assistenza agli utenti delle spiagge in caso di necessità.

IL SERVIZIO

Complessivamente, sono stati dispiegati 25 assistenti ai bagnanti che sono posizionati tra la postazione “Marina di Ragusa”, nella zona della Dogana, e “Punta Braccetto”. La Sala Operativa del presidio di Marina di Ragusa si trova all’interno del porto turistico ed è composta da operatori dotati di mezzi nautici, inclusi due gommoni e una moto d’acqua.

Il servizio è attivo tutti i giorni fino al 15 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Durante questo periodo, gli assistenti sono pronti ad intervenire per garantire la sicurezza e fornire assistenza in mare ai bagnanti che ne abbiano bisogno.