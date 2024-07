Atti osceni in luogo pubblico e un tso per riportarlo alla ragione; anche questo tra i controlli del weekend

Un uomo denunciato per atti osceni in luogo pubblico il 27 giugno. Aveva creato un certo scompiglio nella spiaggia di Sampieri e per questo i carabinieri sono intervenuti. L’uomo, è stato destinatario di un TSO (trattamento sanitario obbligatorio). Ma non si fermano qui i controlli del territorio a Scicli e a Modica da parte dei carabinieri e della polizia delle rispettive città. In tutto, sono state controllate 450 persone, 200 autoveicoli e 70 ciclomotori. Sono state elevate 26 contestazioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e ritirate due patenti di guida.

Altri controlli

Altre tre persone sono state denunciate in stato di libertà: due per spaccio e una per porto ingiustificato di due coltelli da cucina. Sono state effettuate quattro perquisizioni personali e tre locali, con il sequestro di 32 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana.

Tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Ragusa come assuntori di sostanze stupefacenti.

Dieci esercizi commerciali sono stati controllati, con irregolarità amministrative contestate ai titolari di due locali: uno sprovvisto di licenza per la somministrazione di superalcolici e l’altro senza titolo per l’emissione sonora.

Le posizioni di 30 stranieri sono state verificate, con due successivamente espulsi e accompagnati al Centro di permanenza e rimpatrio di Caltanissetta.

© Riproduzione riservata