Attesa Pozzallo la nave Diciotti con 400 migranti a bordo

Arriverà tra le 11.30 e le 12.30 a Pozzallo, la nave Diciotti della Guardia costiera italiana, con 400 migranti a bordo. Da oltre 24 ore la nave è impegnata nel portare a termine una missione di soccorso a migranti che ha coinvolto anche nave Aringhieri e 4 motovedette, in zona ‘sar’ italiana, a sud est delle coste orientali della Sicilia, con la supervisione dall’alto di un Atr 42. Un’azione complessa, prima di affiancamento dei barconi e poi di trasbordo in sicurezza, con un mare leggermente mosso ma pericoloso proprio per il sovraccarico dei 2 pescherecci soccorsi. Oltre 1000 i migranti messi in salvo. Solo nave Diciotti ne aveva presi a bordo 727. Come noto, ieri sono stati evacuate, per urgenze mediche, 7 persone che sono state trasferite con motovedetta a Siracusa e una è stata elisoccorsa e portata in ospedale a Catania. Poi lo sbarco del primo contingente ad Augusta dove sono state fatte scendere 320 persone e stamattina appunto, l’ultimo sbarco del contingente rimanente, a Pozzallo dove è previsto l’arrivo della Diciotti tra le 11.30 e le 12.30.