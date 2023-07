Atterrata all’aeroporto di Comiso la pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori. In anteprima un passaggio su Donnalucata. FOTO

Arrivati nel cielo ibleo i mezzi aerei della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolore hanno dedicato un “passaggio” su Donnalucata, frazione balneare di Scicli, dove si esibiranno domenica 23 luglio nell’ambito di un Airshow che vedrà in cielo a partire dalle 16 altri velivoli di altri assetti dell’Aeronautica militare e non. Erano di poco passate le 15 quando i rombi degli aerei hanno squarciato il silenzio nella tranquilla frazione di Donnalucata. Il passaggio del “solista” e poi la pattuglia ha sorvolato il litorale richiamando l’attenzione di tante persone. E’ stata una grande sorpresa per i tanti che hanno salutato la pattuglia acrobatica con sventolio di fazzoletti e braccia alzate.

Dopo il passaggio su Donnalucata i mezzi aerei hanno proseguito verso Comiso.

E’ qui che hanno atterrato nella pista dell’aeroporto ibleo dove il caotico traffico di questi giorni ha portato una ventata di novità. A Donnalucata sarà presente il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. L’evento assume un’importanza doppia perchè cade nel centenario della nascita dell’Aeronautica militare italiana. Ad accogliere a Comiso i piloti il presidente della Commissione Difesa al Senato.

“Mi è sembrato doveroso accogliere i nostri piloti nella nostra terra – sottolinea Minardo che ha voluto questo evento in terra iblea – ringrazio lo scalo di Comiso per la professionalità con cui ha gestito l’arrivo delle Frecce tricolori senza arrecare disagi alle operazioni di sbarco e imbarco degli altri passeggeri in una situazione tanto delicata per il sistema aeroportuale siciliano”.