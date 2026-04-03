Atletica Tre Colli Scicli protagonista: pioggia di podi ai provinciali

Successo per i giovanissimi della società Atletica Tre Colli di Scicli ai Campionati provinciali di staffette riservate alle categorie Esordienti e Ragazzi. Numeroso il parterre dei partecipanti della società sportiva sciclitana: le staffette sono state composte da due atleti e per la Atletica Tre Colli sono stati impegnati 18 atleti fra esordienti e ragazzi che hanno corso sulla 2 x 50 metri nel nuovo impianto di Ragusa di atletica. I risultati. Tra gli EF8 2° posto di Gioia Puntara imitata da Giovanni Lorefice e Nicolò Carrabba secondi tra gli EM8 seguiti da Iacopo Puglisi; nella categoria EF10 2° posto per Rossella Palladino, seguita da Marianna Alfieri, Maria Vittoria Mallia, Giulia e Carola Giannone; tra gli EM10 piazzamento per Angelo Galesi e Covato Vincenzo seguiti da Jordi Pallavicino, Giuseppe Alfieri, Edoardo Drago, Giuseppe Eterno, Tommaso Floridia.

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