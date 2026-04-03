Riparte martedì 7 aprile “Salute a Bordo”, la campagna itinerante di screening promossa dall’ASP di Ragusa con l’obiettivo di avvicinare i servizi di prevenzione ai cittadini dei dodici comuni iblei. Dopo il successo registrato lo scorso dicembre, l’iniziativa torna sulle strade del territorio con un motorhome attrezzato che porterà informazione, esami e servizi direttamente nelle […]
Atletica Tre Colli Scicli protagonista: pioggia di podi ai provinciali
03 Apr 2026 11:28
Successo per i giovanissimi della società Atletica Tre Colli di Scicli ai Campionati provinciali di staffette riservate alle categorie Esordienti e Ragazzi. Numeroso il parterre dei partecipanti della società sportiva sciclitana: le staffette sono state composte da due atleti e per la Atletica Tre Colli sono stati impegnati 18 atleti fra esordienti e ragazzi che hanno corso sulla 2 x 50 metri nel nuovo impianto di Ragusa di atletica. I risultati. Tra gli EF8 2° posto di Gioia Puntara imitata da Giovanni Lorefice e Nicolò Carrabba secondi tra gli EM8 seguiti da Iacopo Puglisi; nella categoria EF10 2° posto per Rossella Palladino, seguita da Marianna Alfieri, Maria Vittoria Mallia, Giulia e Carola Giannone; tra gli EM10 piazzamento per Angelo Galesi e Covato Vincenzo seguiti da Jordi Pallavicino, Giuseppe Alfieri, Edoardo Drago, Giuseppe Eterno, Tommaso Floridia.
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