Aste immobiliari, cala il numero nel ragusano

Sicilia al secondo posto tra le regioni italiane per immobili andati all’asta nel 2024, Ragusa al 41.mo posto tra le 107 province. E’ la sintesi del rapporto del Centro studi AstaSy Analytics di Rina Prime Credit Asset Management, che ogni anno compie una ricognizione sulle unità immobiliari oggetto di asta.

Sono 78.477 le unità immobiliari oggetto di asta in Italia nel 2024 (con un controvalore di base d’asta complessivo pari a 10.887.445.116,31 euro e offerte minime per 7.422.657.128,83), con un decremento di circa il 12% rispetto all’anno precedente (quando si sono registrate 88.174 unità in asta).





Nell’Isola staggite quasi 9.500 unità

Con riguardo alla distribuzione territoriale dei lotti in vendita, a livello regionale la Lombardia si conferma al primo posto con 10.439 unità staggite, pari al 13,30% del totale, seguita da Sicilia con 9.454 (12,05%) che conferma il secondo posto del 2023, Lazio con 7.625 (9.72%), Campania con 5.655 (7,21%) e Marche con 5.618 (7,16%), che sale in 5° posizione al posto della Toscana che scende invece al 6° posto con 5.524 unità (7,04%).

Rapporto numero aste/abitanti, Ragusa terza in Sicilia

In Sicilia sono Catania, Palermo e Messina le province dove si concentrano poco più del 51% delle aste. La massima concentrazione di aste per abitante è registrata invece nelle province di Catania e Palermo, seguite da Ragusa.

Secondo il rapporto, le aste a Ragusa offrono un’ampia gamma di proprietà, dalle abitazioni residenziali agli edifici storici, passando per terreni edificabili e immobili commerciali.





Il dettaglio ibleo: in crescita i terreni

Osservando i numeri riferiti all’anno 2024, nel ragusano si nota una diminuzione dei lotti in vendita. In linea con il trend nazionale, dai 1.026 del 2022, ai 948 del 2023 sino ai 715 del 2024.

Con oltre il 63% (pari a 452 lotti), il settore residenziale, comprensivo anche di box e posti auto, è quello che occupa gran parte della fetta degli immobili all’asta. L’80% delle procedure con beni in vendita è composto da esecuzioni immobiliari che, nella maggior parte dei casi, colpiscono le abitazioni.

Al secondo posto dei lotti in vendita, con una certa sorpresa, compare la categoria “terreni” con 138 unità (in ulteriore netto aumento rispetto alle 66 unità dello scorso anno) (corrispondente al 19.30%); seguono la categoria “uffici e negozi” con 57 lotti in asta (7.97%) e i “capannoni” con 27 unità (3.78%). Sono invece 6 i lotti (0.84%) di “hotel” in vendita, e proprio una struttura alberghiera è l’immobile con valore più alto.

L’esperta: “Calo generato dalla stretta dei prestiti bancari”

Secondo Alessia Grosso, collaboratrice di Re Solutions Agency, società di Rina Credit Asset Management che si occupa di consulenza specializzata in esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali sul territorio, “il mercato delle aste immobiliari in Sicilia è in calo, con una riduzione del 17% delle nuove pubblicazioni sul portale delle vendite pubbliche, calo più marcato per gli immobili residenziali. Messina ha registrato una contrazione del 25% rispetto a Catania e Siracusa. L’accesso al credito è sempre più difficile a causa delle restrizioni bancarie sui prestiti più ingenti, specialmente in zone con prezzi intorno ai 1.000 €/m². L’entroterra siciliano soffre per carenza di infrastrutture, mentre le località turistiche come Marina di Ragusa, Ibla e Taormina restano attrattive. Taormina e Agrigento vedono una crescita del mercato alberghiero, mentre Messina è influenzata dal progetto del Ponte sullo Stretto, che sta già aumentando la domanda nella zona jonica sud. Le prime case sono le più colpite dalle esecuzioni immobiliari, riflettendo le difficoltà economiche delle famiglie. Il mercato siciliano è frammentato e influenzato da infrastrutture e investimenti futuri.”

