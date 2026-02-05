AST Sicilia assume 73 autisti a tempo indeterminato anche a Modica: come candidarsi

L’Azienda Siciliana Trasporti (AST) Spa avvia una nuova campagna di assunzioni per potenziare il trasporto pubblico regionale. È stato pubblicato il bando di selezione per 73 autisti – operatori di esercizio – da assumere con contratto a tempo indeterminato e full time nelle principali sedi dell’azienda in Sicilia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare l’organico, garantire la continuità del servizio e migliorare l’efficienza del trasporto pubblico locale, un settore strategico per la mobilità dei cittadini e per i collegamenti tra i territori dell’Isola.

Le sedi di lavoro previste dal bando sono distribuite su tutto il territorio regionale, in particolare nelle città di Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Trapani e Modica, con la possibilità per i candidati risultati idonei di indicare la propria preferenza sulla destinazione.

I requisiti per partecipare alla selezione AST

Per partecipare alla selezione è necessario possedere la licenza media, la patente di guida di categoria D e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, entrambe in corso di validità. È richiesta inoltre l’idoneità fisica e psico-attitudinale allo svolgimento della mansione, l’assenza di condanne penali e il godimento dei diritti civili e politici.

La selezione pubblica prevede una fase di valutazione dei titoli e una prova pratica di guida su autobus, finalizzata a verificare le competenze tecniche e la padronanza del mezzo. Qualora il numero delle domande superi le trecento unità, AST potrà organizzare una prova preselettiva con quiz a risposta multipla sulle norme del Codice della strada, sulla disciplina della CQC e sulla conoscenza dei mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Domande entro il 1 marzo 2026

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando il modulo previsto dal bando e dovrà pervenire entro il 1 marzo 2026 tramite consegna a mano, raccomandata oppure posta elettronica certificata.

L’azienda prevede inoltre la formazione di una graduatoria dalla quale potrà attingere per eventuali ulteriori assunzioni in base alle necessità organizzative future.

