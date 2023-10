Ast: disservizi a non finire per gli studenti, da Chiaramonte passa un solo bus

Ancora disservizi da parte dell’Ast in provincia di Ragusa. Stamani, a Chiaramonte Gulfi, è passato un solo autobus per accompagnare i numerosissimi studenti che ogni mattina si recano dalla cittadina montana a Ragusa per studiare. E naturalmente, molti ragazzi sono rimasti a piedi. I più fortunati sono stati accompagnati dai genitori.

L’AST E I DISSERVIZI: UN PROBLEMA CHE SI PROTRAE DA UN MESE

Un problema atavico che ormai si protrae da oltre un mese. Da tre autobus che dovrebbero passare da Chiaramonte per garantire il servizio, stamani se n’è visto solo uno. Ma non è un caso isolato: è noto, infatti, che in tutta la provincia di Ragusa il servizio Ast è molto carente e sono stati tanti i sindaci che hanno alzato la voce per cercare delle soluzioni. A segnalare il problema di stamani è il consigliere di minoranza Samuele Cultrera: “Non è più una questione di autobus rotti, mancano proprio i mezzi e non è possibile costringere i genitori ad accompagnare i ragazzi fino a Ragusa. E se qualcuno non può, i ragazzi perdono giorni i scuola. L’amministrazione comunale aveva garantito che il problema era risolto: c’è stata un’interlocuzione a Palermo e la garanzia che tutto sarebbe tornato alla normalità ma invece non è accaduto nulla. Certo, il problema dell’Ast non è solo di Chiaramonte ma al momento non si sta agendo a tutela dei ragazzi”.

Sentito sulla questione, il sindaco Mario Cutello ha dichiarato: “Verificherò in mattinata cos’è successo, ma il problema dell’Ast è regionale e quindi chiedo ai rappresentati di minoranza, che sono dello stesso colore politico del governo regionale, di fare pressione sui propri rappresentati. In ogni caso, se ci sono altri disservizi di questo tipo, dato che ci sono già state interlocuzioni, noi adiremo a vie legali“.