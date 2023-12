Aspettando il Teatro Concordia: dal 18 dicembre mega gru e divieto di transito. E poi bando per secondo stralcio

Un divieto di transito per consentire uno specifico intervento durante i lavori di riqualificazione del Teatro Concordia a Ragusa. Per consentire l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del teatro “Concordia” (ex cinema Marino) mediante il posizionamento di una grossa gru, il transito dei veicoli di qualsiasi tipo sarà vietato temporaneamente sulla via Ecce Homo, nel tratto compreso tra la via Roma e la via Giacomo Matteotti, dalle ore 7 del 18 alle ore 20 del 21 dicembre 2023.

Ma intanto il Comune sta guardando alla seconda fase dei lavori con le istanze che potranno essere presentate entro il 22 dicembre prossimo. Con Determinazione a contrarre n. 7088 del 01.12.2023 l’Amministrazione comunale di Ragusa intende affidare l’appalto dei lavori di “Restauro e recupero funzionale a Teatro Comunale dell’ex Cinema Marino, già Teatro Della Concordia – Completamento”.

Le modalità per partecipare alla gara sono dettagliatamente illustrate nel Portale Appalti del Comune di Ragusa, all’indirizzo eprocurement.comune.ragusa.it .

I partecipanti alla gara che dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel bando consultabile nella sua versione integrale al link

presentare istanza entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 22 dicembre 2023 a pena di irricevibilità. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale Appalti.

