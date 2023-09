Asp Ragusa: completate le procedure concorsuali per l’assunzione di Dirigenti medici per colmare la carenza di personale

Completate le procedure di selezione per l’assunzione di dirigenti medici a tempo indeterminato in varie specializzazioni all’Asp di Ragusa. Queste selezioni sono state attuate per colmare la carenza di personale in settori critici come l’emergenza-urgenza, l’anestesia e la rianimazione. Sono quattro gli idonei in graduatoria per l’Unità complessa di Medicina d’Emergenza e Urgenza; dodici per Anestesia e Rianimazione. Si sono concluse nei giorni scorsi alcune delle procedure selettive indette dall’ASP di Ragusa a copertura di oltre 100 posti da dirigente medico a tempo indeterminato. Risultano terminate anche le procedure per Ortopedia e Traumatologia (6 idonei) Medicina interna (15 idonei) e Radiodiagnostica (27 idonei), mentre le altre sono in fase di espletamento.

LE PROCEDURE SELETTIVE

Il concorso pubblico per l’assunzione di dirigenti medici è stato indetto all’inizio dell’anno e prevede l’assunzione a tempo indeterminato in diverse branche specialistiche, tra cui Neonatologia, Pediatria, Psichiatria, Malattie respiratorie, Chirurgia vascolare, Malattie metaboliche e Diabetologia, Reumatologia, Gastroenterologia, Malattie infettive, Medicina Fisica e Riabilitativa, Patologia clinica e Cure palliative.

Inoltre, l’ASP di Ragusa sta adottando soluzioni alternative, anche attraverso convenzioni, quando i concorsi non riescono a coprire completamente il fabbisogno di personale.

LE STABILIZZAZIONI

L’ASP, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del Decreto legislativo 75/2017 (cosiddetta ‘Legge Madia’) e della legge n.234 del 2021 (art.1 comma 268 lettera B), ha proceduto alla stabilizzazione delle seguenti unità di Dirigenza Medica a copertura di posti vacanti: 15 dirigenti medici di cui 2 di Medicina trasfusionale, 2 di Medicina Legale, 1 di Pediatria, 1 di Neurologia, 1 di Medicina Fisica e Riabilitativa, 1 di Igiene Epidemiologica e Sanità pubblica, 1 di Gastroenterologia, 1 di Anatomia patologica, 1 di Radioterapia, 1 di Geriatria, 1 di Medicina del Lavoro e, altresì, 1 Fisico, 4 Biologi, 3 Veterinari, 5 Psicologi, 4 Farmacisti, 1 Architetto e 1 Ingegnere.

Relativamente al personale del Comparto Sanità, a seguito di stabilizzazione, sono stati inquadrati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 135 infermieri, 13 ausiliari specializzati, 2 assistenti sanitari, 2 fisioterapisti, 9 tecnici sanitari, 2 educatori professionali, 2 ostetriche, 1 assistente tecnico e 1 assistente sociale.

Nel frattempo, sono in fase di espletamento alcune procedure selettive per altre posizioni, tra cui ingegneri dirigenti, psicologi dirigenti e farmacisti dirigenti. Sono state anche nominate due Direttori di Struttura complessa per l’U.O.C. Chirurgia generale in due diverse sedi.