ASP di Ragusa: un concorso per dirigenti e personale del Comparto Sanità

In esecuzione di una delibera dello scorso agosto, l’ASP di Ragusa ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo, dei seguenti posti della Dirigenza dell’Area Sanità e del Comparto Sanità: un Dirigente Medico del Lavoro; tre Dirigenti Psicologi; un Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista cat. D; due Assistenti Sociali cat. D; un Animatore Socio Culturale cat. C; un Programmatore cat. C; un Assistente amministrativo cat. C.

Le procedure sono riservate al personale in possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al comma 2 dell’articolo 20 del Decreto legislativo n.75/2017. Bisogna, pertanto: risultare titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso, cioè l’ASP di Ragusa; e avere maturato, alla data del 30 giugno 2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso la medesima amministrazione.

Per i requisiti generali di ammissione, relativi al posto di Dirigente Medico e Dirigenti Psicologi, oltre che per le figure del Comparto Sanità, si rimanda ai dettagli contenuti nell’Avviso pubblicato nella sezione ‘Bandi e Concorsi’ del sito istituzionale dell’ASP di Ragusa (www.asp.rg.it), dove sarà possibile inoltre scaricare la domanda di partecipazione. La scadenza della procedura è fissata per il prossimo 2 gennaio.