Asilo chiuso da 15 anni ma ora la svolta: a Marina di Modica il cantiere accelera

Prosegue il monitoraggio dei cantieri finanziati dal PNRR da parte dell’amministrazione di Modica. Nella giornata di ieri si è svolto un nuovo sopralluogo operativo presso l’asilo di Marina di Modica, un intervento strategico rimasto fermo per mesi a causa di criticità strutturali emerse in corso d’opera.

Presenti il sindaco Maria Monisteri, l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Drago, l’assessore Tino Antoci e il dirigente Fabio Bellaera, insieme all’impresa e alla direzione lavori.

Problemi strutturali e variante: il cantiere riparte

L’intervento si è rivelato più complesso del previsto. Durante i lavori sono infatti emerse problematiche strutturali non rilevate in fase progettuale, che hanno reso necessaria una perizia di variante e una lunga sospensione del cantiere.

“Oggi possiamo dire di aver superato la fase più critica”, ha spiegato Drago, sottolineando come il progetto sia stato rimesso su un percorso operativo chiaro e finalmente spedito.

Un asilo chiuso da 15 anni torna alla città

La struttura rappresenta uno dei simboli più evidenti di degrado urbano nella zona. Chiusa da circa quindici anni, transennata e inutilizzata, l’ex asilo era diventato un punto critico per la sicurezza e l’immagine del territorio.

L’intervento punta ora a restituire dignità a uno spazio pubblico abbandonato, trasformandolo nuovamente in un servizio fondamentale per la comunità.

Obiettivo estate: primi servizi già da luglio

Nonostante i ritardi accumulati, il cantiere ha ripreso ritmo e punta a risultati concreti già nei prossimi mesi. A partire da luglio è previsto il ritorno della Guardia Medica nei locali e il ripristino del seggio elettorale, trasferito temporaneamente durante i lavori.

L’obiettivo dichiarato è quello di restituire progressivamente funzionalità agli spazi e segnare già da questa estate un primo ritorno alla normalità.

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