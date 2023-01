Asd Ragusa Calcio arrivano Bozzanga e Patanè

L’Asd Ragusa calcio 1949 si è assicurata le prestazioni, per l’attuale stagione sportiva, di due giovani calciatori molto promettenti. Si tratta di Nicola Bozzanga, classe 2003, centrocampista, e di Carmelo Patanè, 2004, difensore centrale. Il primo aveva iniziato la stagione con il Canicattì e adesso approda in maglia azzurra.

E’ cresciuto calcisticamente nel Catania oltre ad essere stato anche nell’Under 15 del Venezia. Lo scorso anno era al Biancavilla in Serie D. Patanè, invece, ha dato i primi calci con le giovanili della Leonzio, poi al Catania e quindi nella Primavera del Cittadella. Ha iniziato l’attuale stagione con la maglia dell’Acireale.

Entrambe le giovani aquile manifestano la propria soddisfazione per essere approdati al Ragusa e sperano di potere fornire un contributo adeguato finalizzato a raggiungere l’obiettivo della salvezza. Tutto pronto, intanto, per domenica in vista di una sfida che si annuncia di cruciale importanza per il Ragusa. Alle 14,30, allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, arriva il Paternò. Alla squadra azzurra servono punti necessari per proseguire il proprio cammino verso il raggiungimento dell’obiettivo prefissato a inizio stagione, vale a dire la permanenza in Serie D.