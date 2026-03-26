Asd Giarratana Volley pronta per il doppio impegno: derby maschile e sfida femminile in Serie D

Le prossime gare dell’Asd Giarratana Volley assumono un peso particolare: il fine stagione si accende con due partite che mettono in evidenza il percorso e la determinazione delle squadre maschile e femminile.

Per il settore maschile, domenica 29 marzo alle 17, la formazione giarratanese affronterà in trasferta il Gabbiano Pozzallo in un derby ibleo molto atteso. Coach Gianluca Giacchi sottolinea l’importanza della concentrazione e della gestione dei momenti chiave: «Un derby è sempre una partita diversa dalle altre, carica di emozioni e di aspettative. Pozzallo è una squadra solida, con un pubblico che sa farsi sentire, ma noi arriviamo con la voglia di giocarcela punto su punto. Sarà fondamentale restare concentrati e mettere in campo il nostro gioco con determinazione».

Per la Serie D femminile, invece, l’Asd Giarratana Volley sarà impegnata sabato 28 marzo alle 18 sul campo del Gruppo P. Carlentini, squadra che sta disputando un campionato di alto livello. Coach Saro Corallo evidenzia l’atteggiamento mentale come chiave della prestazione: «Andiamo a Carlentini con rispetto, ma senza timori. Le ragazze stanno crescendo, hanno mostrato carattere e capacità di reagire anche nelle situazioni più difficili. Sarà una partita intensa, ma abbiamo gli strumenti per dire la nostra e provare a portare a casa un risultato importante».

Il presidente della società, Salvatore Pagano, sottolinea l’orgoglio per il percorso di entrambe le squadre: «Queste gare rappresentano un passaggio significativo della stagione e confermano quanto il nostro progetto stia maturando. Sono fiero del lavoro dei tecnici, degli atleti e di tutto lo staff. La società è vicina a entrambe le formazioni e siamo certi che daranno il massimo, come sempre. Il nostro obiettivo resta quello di costruire, passo dopo passo, un movimento solido e capace di rappresentare al meglio il nostro territorio».

Le prossime sfide rappresentano dunque un banco di prova fondamentale per testare carattere, gioco e preparazione tecnica, in una stagione che ha già dimostrato quanto l’Asd Giarratana Volley stia crescendo e consolidando il suo ruolo nel panorama pallavolistico ibleo.

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