ASD Giarratana Volley espugna Messina e sogna l’aggancio: 3-1 al Team Volley Messina

Fine settimana da incorniciare per l’ASD Giarratana Volley maschile, che conquista una vittoria pesantissima sul campo del Team Volley Messina con il punteggio di 3-1 (21-25, 25-23, 20-25, 16-25). Un successo che consolida il terzo posto nel girone B della Serie C maschile di pallavolo e mantiene accese le ambizioni di vertice.

Con 36 punti conquistati in 14 gare, i ragazzi guidati da Gianluca Giacchi si portano a sole tre lunghezze dalla seconda posizione occupata da I Siciliani Giarre New Image, fermi a quota 39.

Una prova di maturità nei momenti chiave

La gara di Messina ha mostrato un Giarratana determinato e lucido. Dopo un primo set combattuto, i ragusani hanno saputo reagire con carattere, imponendo il proprio ritmo nei parziali decisivi e chiudendo con autorità il quarto set sul 16-25.

Coach Giacchi non nasconde la soddisfazione: «Abbiamo giocato con determinazione e lucidità, soprattutto nei momenti chiave. I ragazzi hanno risposto bene e hanno dimostrato maturità. Ora ci prepariamo alla sfida casalinga contro il Giarre, che potrebbe valere l’aggancio in classifica: sarà una partita intensa, ma ci faremo trovare pronti».

Parole che fotografano un gruppo compatto, consapevole della propria forza e pronto ad affrontare il momento decisivo della stagione.

Scontro diretto da brividi contro Giarre

La prossima giornata rappresenterà uno spartiacque per il campionato. Giarratana ospiterà proprio il Giarre in uno scontro diretto che potrebbe ridisegnare le gerarchie del girone B.

Una vittoria consentirebbe ai ragusani di agganciare i rivali a quota 39 punti, rilanciando in maniera concreta le ambizioni di vertice in vista del rush finale.

Serie D femminile: pausa e recupero a Bronte

Nel frattempo, la formazione femminile dell’ASD Giarratana Volley, impegnata nel campionato di Serie D femminile di pallavolo, ha osservato un turno di riposo forzato a causa del rinvio del match previsto nel weekend. La gara sarà recuperata mercoledì alle ore 20 sul parquet di Bronte, occasione importante per riprendere ritmo e continuità.

Il presidente Pagano: “Non ci accontentiamo”

A sottolineare il momento positivo della società è il presidente Salvatore Pagano: «Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi e ragazze. La vittoria a Messina è il frutto del lavoro quotidiano e della passione che anima questo gruppo. Ma non ci accontentiamo: vogliamo dare sempre di più, far crescere il movimento pallavolistico in una realtà come Giarratana, che ha una grande tradizione e merita di tornare ai vertici. Il nostro impegno è costante, dentro e fuori dal campo».

Parole che raccontano una società ambiziosa, radicata nel territorio e determinata a costruire un futuro solido attraverso programmazione, spirito di squadra e coinvolgimento della comunità.

Il sogno promozione resta vivo. E ora tutto passa dalla sfida contro Giarre.

