Asd Free Ball Ragusa vince contro Giarratana

Nonostante gli infortuni che hanno colpito l’Under 19 Asd Free Ball Ragusa, la squadra continua a ottenere successi, confermando la sua confidenza con la vittoria. Dopo una lunga pausa, la squadra ha affrontato Giarratana, vincendo la partita con un risultato finale di 3-0.

Nonostante il risultato finale rifletta una vittoria netta, la partita è stata descritta come molto combattuta e tirata, con i pari età di Giarratana che hanno dato filo da torcere ai ragazzi di coach Bottone e Migliore.

Il coach Massimiliano Migliore si è mostrato soddisfatto della prestazione della squadra, sottolineando la capacità dei giocatori di superare le difficoltà causate dagli infortuni e di integrare con successo i nuovi innesti. La maturità e l’entusiasmo dimostrati dai nuovi giocatori sono stati fondamentali per far fronte alle assenze nella squadra.

Ora la squadra si prepara per la prossima sfida contro Vittoria, che si terrà in casa. Migliore vede questa partita come un altro importante test, specialmente per l’intero gruppo. La voglia e l’entusiasmo dimostrati dai giocatori nelle settimane precedenti fanno ben sperare per le sfide future.