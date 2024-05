Ritrovarsi dopo 50 anni. Sono i calciatori che portarono il mitico Scicli in Promozione dal campionato di Prima Categoria nella stagione 1972-1973

Attempati ma con la verve di sempre. Sono loro i protagonisti di quel salto di categoria che fece sognare per anni lo Scicli calcio. Quando si riesce a fare tutto in casa! E’ proprio il caso di dirlo. Solo qualche innesto ed il gioco è fatto. E’ accaduto allora con un manipolo di calciatori locali ed un risicato numero di esterni. Ci riuscirono e portarono lo Scicli ai fasti del calcio vissuto minuto per minuto in quel “Ciccio Scapellato” divenuto luogo di sogni, di speranze e di sport. Sport genuino, praticato da amici con la passione del calcio. Protagonisti di stagioni che hanno inanellato successi dietro successi.

Nei giorni scorsi quei giovani di allora si sono ritrovati. Vederli in foto è un tuffo nel passato.

Qualche capello in meno, qualche chilo in più ma sono sempre loro: fra ricordi vividi, poco sbiaditi. Perchè non si può dimenticare un sogno, un sogno vissuto nella pienezza della gioventù. Oggi quei giovani si portano dietro un bagaglio di vita non indifferente: eccellenti sul campo di calcio ed eccellenti nella vita. Validi professionisti divenuti punti di riferimento in città: chiunque scorre la foto che oggi li ritrae per ciascuno di loro ha un ricordo indelebile che porta indietro nel tempo, vecchio di cinquant’anni ma anche recente. Grazie per esserci stati e per esserci ancora. Uomini ed amici speciali che la città ricorda con affetto tuffandosi nel passato che passato non è. E’ il presente con 50 anni in più. Non è cosa da poco ma è sempre quello che tutti desideriamo. Ad majora, giovani degli anni Settanta che gli sciclitani…hanno amato.

Nella Gallery, la rosa dei calciatori e la statistica descrittiva di ciascuno di loro.

