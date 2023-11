Asd Free Ball Ragusa, la vittoria del gruppo

Secondo successo consecutivo in altrettante uscite per gli iblei della Asd Free Ball Ragusa.

Vittoria contro Giarratana per 3 set a 0 tra le mura amiche della Palestra Pappalardo. Dunque ancora una vittoria per l’Asd Free Ball Ragusa Under 19. La seconda, in altrettante uscite del campionato di categoria.

Dopo la bella affermazione in trasferta contro Augusta, con il risultato finale di 3 set a 0, per i ragazzi dei coach Massimiliano Migliore e Raffaele Bottone un altro successo, questa volta tra le mura amiche della Palestra Pappalardo, con identico risultato, contro una formazione, l’Asd Giarratana Volley, che si è dimostrata, al di là del risultato finale, molto tosta e capace di rendere la vita difficile alla compagine ragusana, anche grazie ad una serie di giovanissimi talenti che sapranno farsi valere nel corso del campionato.

Gli atleti iblei, capitanati da Andrea Schembari, con Francesco Presti, Daniele Tumino, Enrico Burruano, Giuseppe Cappello, Marco Scalone, Daniele Minardi, Nicolò Occhipinti, Daniele Barbera, Tommaso Montalto e Sebastiano Cavalli, hanno comunque condotto al meglio tutte le fasi del match, e, senza particolari patemi, sono riusciti a raggiungere il bottino pieno, anche grazie all’esperienza già maturata lo scorso anno.

Numerosi i gesti tecnici di alto livello che hanno caratterizzato la sfida tra le due formazioni, con gli iblei capaci di imporre subito un gran ritmo alla partita, e che, alla lunga, hanno saputo reggere, anche atleticamente, fino in fondo, senza pause.

Alla fine, per i ragazzi di coach Migliore e Bottone, il saluto e il plauso del numeroso pubblico, soprattutto di giovani e giovanissimi, che ha affollato la palestra Pappalardo ed ormai segue da tempo, con passione ed entusiasmo, le gesta degli atleti iblei.

Un particolare ringraziamento, come sempre, va agli sponsor che, anche quest’anno, sostengono il progetto sportivo dell’Asd Free Ball Ragusa: Despar Sicilia, Villa Fortugno, Carizza Beach Club, La Fenice Srls, Abiomed, S&SH, Taglia e Gusta, Projectsportmedicine.

Prossimo appuntamento per l’Asd Free Ball Ragusa Under 19, in trasferta, a Siracusa, con inizio alle 20, contro Asd Pro Players, per proseguire, se possibile, la striscia vincente inaugurata con l’avvio della stagione.