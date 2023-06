Ascensori guasti all’ospedale di Vittoria. La protesta dell’ex primario Edoardo Croce

Due ascensori guasti nell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Sono gli unici due ascensori del padiglione nuovo dell’ospedale. Ma spesso qualche ascensore è guasto e questo crea non pochi disservizi per chi deve raggiungere i piani superiori (il padiglione comprende 5 piani).

A segnalare il disservizio che si verifica con frequenza nel nosocomio vittoriese è Edoardo Croce, ex primario di Chirurgia vascolare, uno dei volti noti della sanità vittoriese che ha guidato a lungo uno dei reparti più prestigiosi.

“Uno dei due è perennemente guasto mentre l’altro di solito funziona a fasi alterne – spiega Croce – Anche nei momenti di miglior fortuna per prendere l’unico ascensore funzionante sono necessari parecchi minuti. Da qualche giorno (personalmente mi consta da almeno quattro) ambedue gli ascensori sono guasti. L’unico modo per accedere ai reparti sono le scale e tenendo conto, ad esempio che la cardiologia è al quarto piano, risulta molto problematico, per un cardiopatico, raggiungere il reparto, tanto è vero che, negli ultimi giorni, molti controlli e molte procedure cardiologiche sono state rimandate. Stessi problemi per la medicina e la neurologia”.

Non va meglio per gli ascensori interni ai reparti e riservati al personale. Croce, che si definisce “ex primario, oggi paziente, molto preoccupato” continua: “Mi dicono che uno è guasto senza interruzione da un anno e mezzo mentre l’altro si guasta un giorno si e un giorno no. Mi chiedo e chiedo ai dirigenti del nosocomio e della Asp se ritengano che questo sia una situazione tollerabile in un paese civile e se intendano in qualche modo porre rimedio alla cosa”.

LA RISPOSTA DELL’ASP

Abbiamo girato la domanda al direttore sanitario dell’Asp 7, Raffaele Elia. Elia ha assicurato che il disservizio sarà risolto al più presto e che l’ufficio tecnico dell’azienda sanitaria è già al lavoro per effettuare le riparazioni.

Il direttore sanitario dell’ospedale, Pino Drago ha aggiunto: “Purtroppo negli ascensori dell’ospedale si verificano spesso dei guasti: accade a causa dell’inciviltà nell’utilizzo. L’ascensore si è guastato quattro giorni fa, ma è stato riparato subito. Probabilmente il dottor Croce è arrivato in ospedale proprio in quel momento. Preciso però che nel padiglione B ci sono cinque ascensori. Se un paziente deve accedere al paino e non può utilizzare i due ascensori destinati ai pazienti, può segnalare e verrà portato al reparto utilizzando un altro ascensore. È già accaduto altre volte”