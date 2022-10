RAGUSA – Uno sfondo tutto siciliano dove paura e coraggio si alternano assieme a fiducia e debolezza, a tradizioni e pozioni galeniche. Presentato nel centro storico di Ragusa, all’interno della libreria Ubik Ragusa (ex Paolino) il nuovo romanzo di Costanza DiQuattro dal titolo “Arrocco Siciliano”, edito da Baldini+Castoldi, e già alla sua prima ristampa nonostante sia uscito da appena qualche settimana.









Un successo straordinario per l’autrice siciliana che ieri sera ha condiviso con il nutrito pubblico presente, pronto ad ascoltare i personaggi e le storie contenute nel nuovo libro, il terzo per la giovane scrittrice che è stata anche candidata per la selezione del premio Strega. Sollecitata dalle domande di Stefano Vaccaro, la DiQuattro si è soffermata sulla figura centrale di Antonio Fusco, giovane farmacista napoletano, “con la spocchia dei vincenti, la sufficienza degli arroganti e la flemma dei risoluti”. E’ lui che si trasferisce a Ibla, luogo dove è ambientata la storia, dopo la morte del vecchio speziale. Ben presto Antonio conquista la fiducia della comunità iblea, nonostante la sua debolezza nei confronti delle donne sposate e una sfacciata propensione al gioco d’azzardo. La sua storia si intreccia con quella della famiglia Crescimanno e in particolare con l’inedita amicizia con il piccolo Federico che alla fine si rivela essere la sua ancora di salvezza.













Varie le domande arrivate dal pubblico a testimonianza non solo di grande interesse ma anche di una continua interazione che caratterizza gli incontri culturali promossi da Ubik Ragusa con l’obiettivo di diventare, sempre più nel tempo, un salotto culturale proprio nel cuore del centro storico, con l’obiettivo di contribuire alla sua rinascita anche grazie alla presenza di autori e autrici di rilievo nazionale, proprio come nel caso di Costanza DiQuattro già autrice di altri tre libri sempre con Baldini+Castoldi. Ha infatti pubblicato anche “La mia casa di Montalbano” (2019) e “Donnafugata” (2020) e “Giuditta e il monsù” (2021), tutti di grande successo. Intanto la libreria Ubik Ragusa sta già lavorando a nuove iniziative.