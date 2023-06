Arrivano i nuovi treni “Blues” nei giorni feriali. Torna il Barocco line. Tutte le tariffe

Tutte le domeniche e nei giorni festivi, dall’11 giugno al 17 settembre 2023, tornano i treni della Barocco Line che collega: Siracusa – Fontane Bianche – Avola – Noto – Pozzallo – Scicli – Modica – Ragusa – Donnafugata e ritorno.

Barocco Line è il servizio regionale di Trenitalia pensato per potenziare l’offerta ferroviaria tra i centri barocchi UNESCO del Val di Noto nella stagione turistica. Il servizio viene effettuato con i nuovi treni Blues.

Grazie alle fermate di Pozzallo e Fontane Bianche sarà possibile andare al mare in treno anche le domeniche e i festivi (le stazioni si trovano a pochi passi dalle spiagge).

Le stesse destinazioni del Barocco Line sono ovviamente raggiungibili anche in tutti gli altri giorni della settimana coi treni feriali (dal lunedì al sabato), ma con orari differenti, i quali sono consultabili sul sito o sull’App di Trenitalia o nelle bacheche in stazione.

Promozioni e agevolazioni tariffarie:

– Bambini da 0 a 4 anni non compiuti viaggiano gratis purché non occupino un posto a sedere.

– Ragazzi da 4 a 12 anni non compiuti hanno diritto allo sconto del 50% sul prezzo del biglietto (durante la procedura di acquisto del biglietto, tramite sito, app, o self-service in stazione, basta indicare il numero di persone tra 4 e 12 anni alla voce “ragazzi”; se il biglietto viene fatto dai tabaccai o nei bar tramite circuito Sisal, basta comunicarlo a voce al commerciante).

– Promo JUNIOR (valida fino al 15/09/2023): i ragazzi fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis, dal lunedì al venerdì, in compagnia di un adulto pagante: 1 adulto pagante = 1 ragazzo gratis. Si ottiene molto facilmente selezionando 1 biglietto adulto e 1 ragazzi in fase di acquisto e il biglietto ragazzi apparirà a prezzo zero. Per maggiori info consultare: https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/promo-junior.html

Italia in tour 3 e Italia in tour 5

Tariffe valide per viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi in tutta Italia a partire dal giorno in cui decidi di dare inizio al tuo viaggio. Ti consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi per qualsiasi destinazione in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper indipendentemente dall’origine e destinazione del viaggio. È possibile acquistare le Promo sul sito di Trenitalia oppure presso le biglietterie e le biglietteria self-service in stazione e le Agenzie di Viaggio, al costo di: Italia in tour 3 (3 giorni consecutivi dalla data scelta) € 29 Adulti e € 15 Ragazzi tra i 4 e i 12 anni (non compiuti); Italia in tour 5 (5 giorni consecutivi dalla data scelta) € 49 Adulti e € 25 Ragazzi tra i 4 e i 12 anni (non compiuti).

Per maggiori info consultare: https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/promo-italia-in-tour.html

Trasporto bici gratuito: consentito su tutti i treni regionali in tutta la Sicilia e quindi anche sui Barocco Line.

Trasporto animali domestici gratuito: consentito gratuitamente rispettando certi requisiti di sicurezza, tra cui il certificato di anagrafe canino e trasportino.

Sconto ingresso al Castello di Donnafugata: Andare in treno, in visita, al Castello di Donnafugata conviene (anche nei giorni feriali), infatti, mostrando il biglietto del treno sia cartaceo che elettronico alla biglietteria del Castello si ha diritto a uno sconto sul biglietto d’ingresso.

Dove acquistare il biglietto del treno:

– Sito internet di Trenitalia;

– App per smartphone di Trenitalia;

– Biglietterie automatiche in stazione (attualmente solo presso le stazioni di Ragusa, Modica, Siracusa);

– Biglietteria con personale in stazione (attualmente solo presso la stazione di Siracusa);

– Agenzie di viaggio abilitate;

– Tutti i Tabaccai d’Italia dotati di circuito Sisal;

– Nelle stazioni di Donnafugata, Noto e Fontane Bianche (o Sampieri, nel caso si usasse il treno nei giorni feriali) è possibile fare il biglietto a bordo treno senza incorrere nella penale di € 5,00 avvisando immediatamente il capotreno all’atto della salita.