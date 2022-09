Arrivano i nostri ! Più controlli a Vittoria e Comiso. Intanto domenica sera nuova rissa. Un commerciante ferito da avventore con bottiglia di vetro

Le aree interessate dai servizi interforze saranno individuate nei punti più sensibili tra i territori dei Comuni di Vittoria e Comiso.

E proprio a Comiso, domenica sera, un nuovo episodio. Una lite tra due tunisini in piazza. Per sedarla, è intervenuto anche un commerciante che è stato pero' ferito alla mano da una bottiglia di vetro che era stata rotta per cercare di ferire durante la colluttazione.

Le forze d'ordine scendono in campo. Nello specifico, oltre agli operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, saranno coinvolte unità del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, messe a disposizione della locale Questura, e saranno anche impiegati, sotto il coordinamento del Comando Provinciale dei Carabinieri, i militari della Compagnia Intervento Operativo.

Sarà altresì utilizzato il camper in dotazione alla Questura di Ragusa e un’ulteriore postazione mobile della Polizia di Stato munita di apparati per il fotosegnalamento di cittadini extracomunitari irregolari e di soggetti pregiudicati.

Ad integrazione del citato dispositivo di controllo, pattuglie della Polizia Stradale svolgeranno l’attività di specifica competenza, anche mediante l’ausilio dei dispositivi di alcol test, al fine di prevenire e reprimere condotte illecite e pericolose per gli utenti della strada.

Peraltro, in merito agli episodi che hanno suscitato maggior clamore e preoccupazione nei cittadini di Vittoria, Scoglitti e Comiso, i vertici provinciali delle Forze di Polizia hanno rappresentato che si è proceduto all’individuazione e al deferimento alla competente Autorità Giudiziaria, sia in stato di arresto che in stato di libertà, dei presunti autori dei fatti criminosi.