Arriva il Sicilia Express: un treno low cost per tornare a casa a Natale dal Nord. Partenza il 21 dicembre

Il Sicilia Express è il nuovo treno low cost che collegherà il Nord e il Centro Italia con la Sicilia durante le festività natalizie. L’iniziativa, lanciata dal governo regionale della Sicilia in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, rappresenta un’alternativa economica e accessibile ai costosi viaggi aerei di questo periodo.

Caratteristiche principali

Il primo viaggio partirà il 21 dicembre 2024 da Torino Porta Nuova e il ritorno è previsto il 5 gennaio 2025. Il costo dei biglietti parte da 29,90 euro a tratta, rendendo il servizio competitivo rispetto ad altri mezzi di trasporto. I biglietti saranno acquistabili dal 3 dicembre sui siti ufficiali fstrenituristici.it, siciliaexpress.eu, sui canali Trenitalia, nelle biglietterie e alle self-service.

Percorso e fermate

Il treno partirà da Torino e attraverserà le seguenti città:

Nord e Centro Italia: Novara, Milano, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma Tiburtina, Salerno.

Sicilia: Dopo Messina, il treno si dividerà in due tratte: direzione Palermo. Milazzo, Capo d’Orlando, Santo Stefano di Camastra, Cefalù, Termini Imerese, Bagheria. Direzione Siracusa: Taormina, Giarre, Acireale, Catania, Lentini, Augusta.

Esperienza a bordo

Personaggi siciliani come l’attore Salvo Piparo, lo stilista Alessandro Enriquez, e influencer animeranno il viaggio con spettacoli e racconti, offrendo ai passeggeri un “assaggio di Sicilia” già dalla partenza. Due carrozze ristorante proporranno specialità siciliane per tutta la durata del viaggio. Gli animali domestici saranno ammessi gratuitamente in carrozza.

Dichiarazioni

Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato: “Un’iniziativa che mira a rendere più facile per i siciliani raggiungere i propri cari durante le feste, offrendo un mezzo comodo ed economico. L’auspicio è di riproporla anche in altri periodi dell’anno”.

Alessandro Aricò, Assessore regionale alle Infrastrutture: “Un’alternativa all’aereo che combina economicità, comfort e un’esperienza immersiva che farà sentire i passeggeri già in Sicilia durante il viaggio”.

