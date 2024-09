Arriva il defibrillatore nella scuola di Marina di Acate

Lunedì 23 settembre si terrà un’importante cerimonia presso la scuola dell’infanzia di Marina di Acate, con la consegna di un defibrillatore, donato dal geometra Rosario Macca. Questo evento rappresenta un significativo passo avanti per la sicurezza e la salute dei bambini della scuola, una struttura giovane ma in rapida crescita, che si è affermata come un punto di riferimento essenziale per l’inclusione scolastica nella frazione marinara di Acate.

Uno strumento cruciale per la sicurezza sanitaria

Il defibrillatore, strumento cruciale per la sicurezza sanitaria, sarà un’ulteriore risorsa per il plesso, che sta espandendo i propri servizi in risposta all’aumento delle iscrizioni. La cerimonia inizierà alle 10 con un’esibizione degli alunni dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Capitano Puglisi di Acate. Successivamente, interverranno varie autorità, tra cui il Dirigente Scolastico, il Sindaco di Acate, il Prefetto e il Vescovo di Ragusa, oltre a rappresentanti delle istituzioni sanitarie e religiose.

Alle 11.30 si terrà la cerimonia ufficiale di consegna del defibrillatore, seguita da una visita ai locali della scuola. La donazione di questo apparecchio è un segno di attenzione verso la comunità, sottolineando l’importanza di garantire strutture scolastiche sicure e attrezzate per la salute dei più piccoli.

