Arresto per spaccio a Vittoria: giovane fermato con 54 grammi di hashish

L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, condotta costantemente dalla Questura di Ragusa, ha portato a un nuovo arresto a Vittoria. Un giovane è stato fermato dagli agenti delle volanti e della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato P.S. di Vittoria, trovando in suo possesso droga già pronta per la vendita.

Arresto spaccio Vittoria: la perquisizione domiciliare

I poliziotti, insospettiti dai movimenti del ragazzo nei pressi della sua abitazione, hanno deciso di procedere a un controllo. L’operazione è poi proseguita con una perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire diverse confezioni di hashish pronte allo smercio.

Arresto spaccio Vittoria: il sequestro della droga e del denaro

Nel corso dell’ispezione gli agenti hanno sequestrato complessivamente 54 grammi di hashish, due bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, un coltellino e 195 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Arresto spaccio Vittoria: giovane a disposizione della Procura

Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

