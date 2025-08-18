L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Arresto per spaccio a Vittoria: giovane fermato con 54 grammi di hashish
18 Ago 2025 16:36
L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, condotta costantemente dalla Questura di Ragusa, ha portato a un nuovo arresto a Vittoria. Un giovane è stato fermato dagli agenti delle volanti e della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato P.S. di Vittoria, trovando in suo possesso droga già pronta per la vendita.
Arresto spaccio Vittoria: la perquisizione domiciliare
I poliziotti, insospettiti dai movimenti del ragazzo nei pressi della sua abitazione, hanno deciso di procedere a un controllo. L’operazione è poi proseguita con una perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire diverse confezioni di hashish pronte allo smercio.
Arresto spaccio Vittoria: il sequestro della droga e del denaro
Nel corso dell’ispezione gli agenti hanno sequestrato complessivamente 54 grammi di hashish, due bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, un coltellino e 195 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.
Arresto spaccio Vittoria: giovane a disposizione della Procura
Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.
