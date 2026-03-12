Arrestato 34enne per stalking: perseguitava una ragazza sui social dal 2018

Perseguitava una ragazza sui social dal 2018 ma è stato arrestato. I Carabinieri della Stazione di Modica hanno arrestato un 34enne residente in città in esecuzione di un decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, per il reato di stalking nei confronti di una giovane ragazza. L’uomo dovrà scontare 2 anni e 6 mesi di reclusione presso il carcere di Ragusa.

La vicenda risale al 2018, quando l’uomo iniziò a perseguitare la vittima attraverso messaggi molesti e minacciosi inviati sui suoi profili Telegram, Instagram e Facebook. Le condotte persecutorie hanno causato alla ragazza forte ansia e paura, costringendola a cambiare le sue abitudini quotidiane.

Nonostante la denuncia presentata nel 2020, l’arrestato ha continuato a inviare messaggi offensivi e volgari fino al 2022, quando è stato giudicato dal Tribunale di Pisa. Dopo la condanna definitiva, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Pisa ha emesso il provvedimento di carcerazione, eseguito oggi dai Carabinieri modicani.

© Riproduzione riservata