Minorenni con droga ed armi. Sono stati sorpresi dalla polizia in pieno centro a Vittoria

Sono stati denunciati in stato di libertà due minorenni per il reato di porto abusivo di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto a Vittoria dove due giovani, a seguito di controlli predisposti dalla polizia di Stato, sono stati sorpresi mentre si aggiravano con fare sospetto tra i locali del centro

Prontamente bloccati sono stati sottoposti a controllo e trovati in possesso di due tirapugni di metallo, occultati nelle tasche posteriori dei pantaloni. Inoltre, uno dei due minorenni è stato trovato in possesso anche di 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, (pronte per la cessione a terzi assuntori) e di un bilancino di precisione, necessario per il peso dello stupefacente.

Da approfondito controllo in banca dati interforze, uno dei due giovani è risultato gravato da un provvedimento di Daspo urbano con divieto per anni due di frequentazione proprio dei luoghi della movida vittoriese, in quanto resosi responsabile del reato di lesioni aggravate e porto abusivo di armi nei luoghi interessati dal controllo di polizia. Il giovane è stato segnalato per la violazione del provvedimento. I due ragazzi sono stati successivamente condotti presso il locale Commissariato ed in seguito deferiti in stato di libertà e affidati ai rispettivi genitori.

I controlli presso i locali della movida verranno intensificati in occasione delle festività natalizie con mirati servizi interforze, condotti dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dall’Arma dei Carabinieri.