Arrestati mentre intascavano una mazzetta. E’ accaduto a Pozzallo. Dovranno rispondere di concussione

Sono stati arrestati mentre prendevano una mazzetta. E’accaduto a Pozzallo, ma le due persone colte in flagranza di reato dalla Squadra Mobile di Ragusa, sono un già vicesindaco di Pachino ed un ex funzionario dello stesso ente. Ed è stata determinante la collaborazione della vittima. L’ipotesi di reato contestata è la concussione, un reato che si configura quando “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente , a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità”. La pena prevista per questa tipologia di reato, è dai 6 ai 12 anni. La concussione si sarebbe realizzata in danno di un imprenditore del Ragusano che si era rivolto al Comune di Pachino per alcune pratiche.