Arrestate 5 persone a Vittoria: 4 per furto di energia elettrica e una per spaccio

Sono state arrestate 5 persone a Vittoria, di cui 4 per furto aggravato di energia elettrica e una per detenzione di cocaina. I carabinieri, durante i controlli, hanno individuato un’abitazione con allacci sospetti al contatore dell’energia elettrica. Dopo aver richiesto l’ausilio di personale tecnico dell’Enel, è emerso che vi era un allaccio abusivo alla rete elettrica che bypassava il misuratore dei consumi. I militari hanno proceduto al sequestro dei cavi utilizzati per l’allaccio abusivo e hanno identificato gli abitanti dell’immobile, che sono stati arrestati furto aggravato di energia elettrica.

UN ARRESTO PER DROGA



Inoltre, durante i controlli per la prevenzione e repressione dei reati legati alle droghe, i carabinieri hanno fatto irruzione in un’altra abitazione dove l’occupante ha cercato di fuggire. Dopo averlo bloccato sul tetto dell’immobile, è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina. Successivamente, durante la perquisizione dell’abitazione, sono stati rinvenuti altri 100 grammi di cocaina, bilancini di precisione e denaro contante. L’occupante dell’abitazione è stato identificato e arrestato con l’accusa di spaccio.

Dopo i riti direttissimi per la convalida degli arresti, svoltisi nell’8 marzo, i giudici monocratici hanno confermato le misure precautelari applicate dai carabinieri.

© Riproduzione riservata