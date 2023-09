Arrestata la donna che non aveva pagato l’albergo a Ibla: è accusata anche di vari furti commessi tra il 2016 e il 2021

Avrebbe commesso una decina di furti in provincia di Ragusa tra il 2016 e il 2021 e per questo è stata arrestata. Si tratta di una donna di 44 anni, balzata agli onori della cronaca per l’episodio della “vacanza gratis” a Ibla, durante la quale si era trattenuta in un albergo insieme al fidanzato senza pagare.

I REATI

I carabinieri di Ragusa hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ragusa nei confronti della donna. E’ accusata di essere responsabile di una serie di furti e di altri reati, tra cui truffe, furti e sostituzioni di persona. Inoltre, al momento del suo arresto, è stata trovata in possesso di una piccola quantità di hashish. A causa di questo ritrovamento, è stata segnalata all’Autorità amministrativa competente prima di essere condotta dai Carabinieri presso il carcere di Catania, dove dovrà scontare una pena di sei anni di reclusione.