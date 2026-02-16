Arrampicata sportiva, Red Rock Ragusa protagonista a Palermo

Si è svolta a Palermo, presso la Palestra Scalart, la terza tappa del Campionato Regionale di arrampicata sportiva dedicata alla specialità Boulder. Una giornata di sport intenso e spettacolare che ha confermato il valore tecnico e la crescita degli atleti della Red Rock Ragusa, protagonisti con podi, piazzamenti importanti ed esordi promettenti.

La competizione ha offerto gare combattute fino agli ultimi secondi, con blocchi tecnici e spettacolari che hanno messo alla prova concentrazione, resistenza e capacità di lettura dei percorsi.

Under 11 maschile: argento emozionante per Branciforte

Tra i momenti più intensi della giornata spicca la prova di Nino Branciforte, autore di una straordinaria rimonta che gli vale il secondo posto nella categoria Under 11 maschile. L’atleta riesce a chiudere il blocco decisivo a pochi secondi dalla fine del tempo disponibile, al termine di una gara combattutissima.

Enea Schininà conquista un buon quinto posto, mentre Flavio Tuminello e Manuel Licitra affrontano con determinazione il loro esordio nella specialità Boulder, mostrando margini di crescita interessanti. I risultati ottenuti permettono a Branciforte e Schininà di consolidare la loro posizione nella classifica generale, che al momento significherebbe accesso ai Campionati Nazionali di Arco.

Under 13 femminile: doppio podio e classifica generale decisiva

La categoria Under 13 femminile regala una delle gare più belle ed emozionanti dell’intera tappa regionale. Nina Schininà conquista una splendida medaglia d’argento, mentre Susanna Licitra sale sul terzo gradino del podio al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo tentativo.

Per Nina Schininà il risultato ha un peso determinante anche in chiave classifica generale, dove sale al secondo posto, posizione che vale la qualificazione ai Campionati Nazionali. La gara segna inoltre l’esordio assoluto di Francesca Migliorisi, autrice di una prova di grande personalità, e conferma la buona prestazione di Iole Carnemolla.

Under 15: solidità e continuità

Nella categoria Under 15 arrivano due quinti posti per Carla Algieri e Antonio Tagliareni, risultati ottenuti in una delle categorie più competitive della giornata e frutto di prove solide e regolari.

Una tappa tecnica e spettacolare

Nel complesso, la tappa di Palermo si è distinta per l’elevato livello tecnico dei tracciati, che hanno reso la competizione avvincente fino all’ultimo tentativo. In particolare, la gara Under 13 femminile ha rappresentato uno dei momenti più coinvolgenti dell’evento, con un confronto sportivo di alto livello e grande intensità agonistica.

Prossima tappa del campionato regionale

Il Campionato Regionale di arrampicata sportiva proseguirà a Ragalna il 21 e 22 marzo con le gare di Lead e Speed. Sarà una tappa fondamentale per definire le classifiche generali e certificare le ambizioni di qualificazione ai Campionati Nazionali.

