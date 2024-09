Appuntamento con “Pigiama Run 2024” a Ragusa

La LILT di Ragusa (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), da oltre 70 anni impegnata nel campo della prevenzione oncologica, organizza la manifestazione di solidarietà “Pigiama Run 2024”, che si terrà venerdì 20 settembre alle ore 18:30. L’evento, promosso dalla LILT a livello nazionale dal 2019, coinvolgerà quest’anno ben 40 città italiane, tra cui Ragusa.

La particolarità dell’evento è che i partecipanti effettueranno la passeggiata indossando un pigiama, in solidarietà ai bambini malati di tumore. L’obiettivo principale è la raccolta fondi destinata a sostenere questi piccoli pazienti. Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara con materiali offerti dagli sponsor locali e nazionali, inclusi sconti e prodotti.

Per la terza volta, la LILT di Ragusa partecipa a questo evento, che nelle precedenti edizioni si è svolto a Ragusa Ibla e Marina di Ragusa, coinvolgendo circa 100 iscritti. Quest’anno la “Pigiama Run” si terrà nel centro di Ragusa, con raduno alle 18:30 in Piazza San Giovanni e partenza alle 19:00. Il percorso di circa 3 km attraverserà diverse strade principali della città, tra cui corso Italia, via Roma, Ponte Nuovo, piazza Libertà e molti altri punti iconici, concludendosi nuovamente in Piazza San Giovanni.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare la segreteria LILT di Ragusa in via Ottaviano a Ragusa Ibla, chiamare i numeri 0932.229128 o 334.3985455, oppure inviare una mail a info@legatumori.rg.it.

