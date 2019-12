Approvato il bilancio di previsione 2020 del Comune di Ragusa. Parla il sindaco Cassì - Ragusa Oggi

Approvato il bilancio di previsione 2020 del Comune di Ragusa. Parla il sindaco Cassì

Approvato, non senza schermaglie politiche e dure critiche da parte dell’opposizione, il bilancio del Comune di Ragusa per quanto riguarda lo strumento di previsione 2020. A seguire la dichiarazione del Sindaco Peppe Cassì in merito all’approvazione dello strumento finanziario avvenuta oggi in Consiglio Comunale.

*“L’approvazione del bilancio 2020 entro la fine del 2019 non è una semplice bandierina da appuntarsi, come l’opposizione vorrebbe far credere. Rispettare il termine di legge del 31 dicembre, come mai prima accaduto in questo Comune, garantirà vantaggi all’economia dell’Ente in termini di limiti di spesa, investimenti ed accesso a finanziamenti. Iniziare l’esercizio 2020 nella pienezza della gestione e della disponibilità economica comporta vantaggi concreti. Si potrà, ad esempio, accendere subito il mutuo necessario per proseguire senza interruzioni il programma di riasfaltatura delle strade cittadine.*

*L’approvazione di oggi, inoltre, conferma la compattezza del gruppo di maggioranza, invero mai venuta meno, e speculativamente messa in dubbio dalla minoranza per l’assenza di 3 consiglieri su 15 alla seduta di ieri: uno all’estero per un viaggio programmato da mesi, uno a letto con la febbre a 40 e uno nell’ascensore del Comune e arrivato in aula con un minuto di ritardo…! Un gruppo che risponde coi fatti a chi chiede la verifica del numero legale e poi sgattaiola poco onorevolmente fuori dall’aula, attuando i peggiori trucchetti della vecchia politica, o a chi non si presenta per niente, in una seduta consiliare certamente scomoda a ridosso del Capodanno, ma di importanza fondamentale per la città e per i cittadini”*