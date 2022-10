Appassionatamente Virtus. Il ritorno al PalaPadua per l’esordio di campionato in B. VIDEO

Il ritorno del basket al PalaPadua di Ragusa. E’ oggi il grande giorno per l’esordio in campionato, nella serie B Old Wild West, per la Virtus Ragusa del presidente Sabrina Sabbatini. Si gioca questo pomeriggio alle ore 19 contro la Pontoni Monfalcone. Un primo grande appuntamento sportivo per l’avvio di questa nuova avventura per la squadra ragusana che chiede il supporto dei tifosi e in generale di tutti i ragusani affinché le partite in casa diventino una festa per famiglie, come avveniva in passato. Lo sforzo della società c’è tutto, basti vedere come è cambiato il palazzetto. E anche i giocatori, sotto la direzione di coach Antonio Bocchino, sono pronti per dare il massimo in campo. Come raccontano nel video racconto di Marco Dell’Albani che nelle ultime settimane ha seguito la squadra tra gli impegni di supercoppa e gli intensi allenamenti.

