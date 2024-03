Aperto il parcheggio di via Badiula, nel centro storico di Scicli

Operativo da ieri il parcheggio di via Badiula, nella parte superiore a quello già esistente cui si accede da via Tagliamento. L’apertura di questo nuovo parcheggio, con posti a pagamento, gratuiti e rosa, è la conseguenza diretta della soppressione degli stalli su via Nazionale nel tratto fra la piazza Italia ed il corso Mazzini a seguito dei lavori di rifacimento della condotta fognaria e l’ampliamento del marciapiede.

Pedonalizzazione del centro storico, si lavora a questo progetto.

“Il parcheggio di via Badiula, già destinato a tale funzione dalla pianificazione urbanistica e collaudato per tale finalità, è stato aperto alla fruizione – spiega il sindaco Mario Marino – il parcheggio contempla sia stalli di strisce blu, che stalli bianchi, che un parcheggio per automobilista diversabile e alcuni stalli per le moto. E’ una misura ampiamente compensativa degli stalli soppressi in via Nazionale con l’allargamento del marciapiede, e anticipa di qualche mese la nascita di un nuovo parcheggio in prossimità della stazione di servizio dei carburanti di via Colombo, arteria viaria che potrebbe in prospettiva ospitare altri parcheggi lungo il proprio asse.

Stiamo anche lavorando a un nuovo parcheggio nella parte finale di via Dolomiti, oltre la cavuzza di San Guglielmo. La visione, organica, è verso l’estensione della zona a traffico limitato nel centro storico e la nascita di nuovi parcheggi nelle aree limitrofe, per rendere sempre più accogliente e godibile il cuore pulsante di Scicli”.

