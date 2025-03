Anziani truffati e derubati a Ragusa: ladri bloccati in autostrada

Avevano appena messo a segno alcune truffe ad anziani di Ragusa ma sono stati fermati a Salerno. Truffatori in trasferta dalla Campania alla Sicilia, specializzati in raggiri ai danni di anziani. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia Stradale durante un servizio di vigilanza sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi di Sala Consilina, in provincia di Salerno.

Durante un controllo, i poliziotti hanno fermato un’auto con a bordo due uomini originari del napoletano. A bordo della vettura sono stati trovati diversi oggetti in oro e due orologi, subito ritenuti di provenienza sospetta.

Le truffe a Ragusa e l’indagine congiunta

Le verifiche hanno confermato i sospetti: i due soggetti, identificati come M.M., 51 anni, e M.K., 21 anni, avevano messo a segno alcune truffe agli anziani a Ragusa il giorno precedente. A confermare il loro coinvolgimento sono stati i Carabinieri della provincia siciliana, che già stavano indagando sugli episodi.

Uno dei bottini ritrovati nella vettura apparteneva a una signora di 80 anni, che aveva denunciato il furto ai militari dell’Arma fornendo anche una descrizione dei truffatori.

I due uomini sono stati denunciati alla Procura di Lagonegro, mentre i gioielli e gli orologi sono stati sequestrati per essere poi restituiti ai legittimi proprietari.

