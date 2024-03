Antonio Santocono, ragusano, arbitro di rugby ad alto livello

È stata una giornata storica per l’Italia nel mondo del rugby il 9 marzo scorso, quando ha ottenuto una vittoria significativa contro la Scozia al Sei Nazioni, rompendo un’astinenza di vittorie in casa che durava da ben 11 anni. Tra coloro che hanno contribuito a rendere memorabile quella giornata c’era anche un rappresentante di Ragusa: Antonio Santocono.

CHI E’ ANTONIO SANTOCONO

Antonio Santocono, con i suoi 27 anni, ha già accumulato numerose soddisfazioni nel mondo del rugby. Dopo una carriera da giocatore, durante la quale ha rappresentato sia la Sicilia che il Piemonte, avvicinandosi anche alla top 10 nazionale, ha intrapreso la carriera di arbitro. La sua partecipazione alla sestina arbitrale durante il prestigioso torneo del Sei Nazioni è stata un ulteriore successo nella sua carriera.

Santocono dimostra di possedere le qualità necessarie per emergere anche come arbitro: fisico, intelligenza tattica e carattere. La sua presenza in campo e la sua capacità di gestire le partite gli promettono un futuro brillante. È probabile che presto gli appassionati di rugby, e non solo, avranno l’opportunità di vederlo nuovamente in azione sul piccolo schermo.

