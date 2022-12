Antonella, operata al ginocchio, ha sfidato i propri limiti alla maratona di New York

E’ una storia di impegno positivo e di superamento dei propri limiti. E’ la storia di Antonella Nifosì, maratoneta ragusana, che ha recentemente partecipato alla prestigiosa e impegnativa maratona di New York. Nonostante abbia dovuto affrontare un intervento al ginocchio in passato, Antonella non si è persa d’animo e ha continuato ad allenarsi con determinazione, scegliendo di partecipare all’importante sfida sportiva e riuscendo a completarla.

La maratona di New York è considerata una delle più impegnative al mondo, richiedendo un notevole sforzo fisico e mentale per completare il percorso di 42 km. Per molti atleti, la partecipazione a questa maratona rappresenta una sfida con se stessi, un modo per mettere alla prova le proprie capacità e per superare i propri limiti. A maggior ragione per chi, come Antonella, ha dovuto affrontare un intervento chirurgico al ginocchio. In questi casi, gli atleti devono affrontare non solo la sfida fisica di prepararsi per la maratona, ma anche quella emotiva di superare i propri limiti e le proprie paure.

Oltre alla sua attività di maratoneta, Antonella è anche una docente a contratto all’Università di Pisa in attività motoria finalizzata al fitness e un’imprenditrice di successo nel settore del benessere da quasi 30 anni. Recentemente, ha lanciato una nuova frontiera chiamata “sportgenetica”, che mira a ottenere migliori risultati nello sport e nel fitness attraverso la conoscenza del DNA. “Perché soggetti che hanno lo stesso programma di allenamento ottengono risultati diversi? – ha detto Antonella – Ognuno di noi è unico e allora perché allenare, nutrire e integrare le persone in modo standardizzato? Oggi, grazie ai test del DNA, è possibile ottenere informazioni importanti sulle predisposizioni atletiche e alimentari delle persone e personalizzare il loro allenamento, l’alimentazione e l’integrazione in modo specifico per loro”.

Inoltre, Antonella ha lanciato anche “Allenamente Life”, un percorso di coaching che insegna le tecniche e le strategie utilizzate da campioni sportivi, manager e altre persone di successo per influenzare i propri pensieri e cambiare le proprie abitudini per raggiungere i risultati desiderati. “Non basta conoscere il proprio potenziale o la propria situazione di partenza”, ha affermato Antonella. “Tutti sappiamo che bisogna muoversi e mangiare bene, ma pochi riescono a farlo. E non è solo questione di volontà o di motivazione: bisogna imparare a influenzare i propri pensieri per cambiare le abitudini e ottenere i risultati desiderati. Tutto ciò si può fare solo se conosci te stesso ed impari a gestire la tua vita grazie appunto al coaching”.

Diplomata e certificata in Real Result Coach al MICAP (Master Internazionale in Coaching ad Alte prestazioni) e Trainer internazionale della società NLP di Richard Bandler, co-fondatore della PNL (programmazione neuro linguistica), Antonella dopo tre anni di impegno nello studio e nel superamento di diverse sfide, come appunto la maratona di New York, è adesso pronta a affrontare nuove sfide e a condividere le sue conoscenze e le sue tecniche di allenamento con altre persone. “L’anno nuovo riserva tante novità – conclude Antonella – È impossibile non stare bene”.