Anthony Barbagallo: No chiusura palasport Acireale, governo intervenga - Ragusa Oggi

Anthony Barbagallo: No chiusura palasport Acireale, governo intervenga

Condividi su:

“Il Palasport di Acireale è una risorsa importante non solo per il territorio acese, ma per tutta la Sicilia. Una delle strutture più grandi della regione che ha saputo ritagliarsi uno spazio determinante nel campo delle attività sportive, culturali e ricreative e va tutelata allontanando qualunque ipotesi di chiusura”. Così Anthony Barbagallo parlamentare regionale del Partito democratico commenta le notizie circa il rischio di chiusura della struttura del Pal’Art in provincia di Catania.

“Il palaTupparello di Acireale – aggiunge – ha ospitato, fin dalla sua inaugurazione, eventi sportivi internazionali e concerti con artisti di grande richiamo. La ‘spada di Damocle’ della chiusura – prosegue Barbagallo – rischia di mettere a repentaglio la stagione dei concerti escludendo la Sicilia dai tour nazionale con pesanti ricadute sul tessuto economico che ruota intorno all’organizzazione degli eventi. Nei prossimi giorni – conclude il parlamentare PD – presenterò un’interpellanza per conoscere la posizione di IRFIS su questa vicenda e sollecitare l’intervento del governo regionale”.